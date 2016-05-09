В Стокгольме состоялась церемония открытия конкурса "Евровидение"

На церемонии открытия песенного соревнования выступила мэр Стокгольма Карин Ваннгорд, которая поздравила участников и дала официальный старт конкурсу, передает Радио Свобода.

Также вечер сопровождался выступлением почетного караула, били в такт в барабаны. Свою композицию Heroes выполнил и победитель «Евровидения 2015» Монс Зелмерлев.

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Перед тем, как прибыть на вечер-открытие в мэрии Стокгольма, участники прошлись по красной дорожке к Евроклубу.

Напомним, в этом году Украину на конкурсе в Стокгольме представляет Джамала. Певица поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 15 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.

В 61-м песенном конкурсе «Евровидение» примут участие 42 страны. Даты для обоих полуфиналов – 10 мая и 12 мая, финал конкурса – 14 мая.