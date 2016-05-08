Страховые выплаты из-за крупнейшего пожара в Канаде составят минимум $7 миллиардов

Пожар в канадской провинции Альберта, который длится уже неделю, будет стоить как минимум 7 млрд долларов. Столько составляет сумма страховых выплат, рекордная для Канады, передает Русская служба Би-Би-Си.

Пожар, начавшийся в провинции Альберта, уже распространился на соседнюю провинцию Саскачеван. Власти говорят, что он может продолжаться месяцы. Из-за жаркой погоды и высохших от жары лесов, огонь уже захватил вдвое большую территорию, чем в начале. Власти предупреждают также о сильно загрязненном воздухе.

Огонь бушует на площади более 2 тыс. кв. км, и власти считают, что только сильные проливные дожди могут помочь спасателям взять огонь под свой контроль.

Более 100 тыс. человек были эвакуированы из Форта Мак-Мери. Полная эвакуация жителей города должна завершиться к вечеру воскресенья. Жителей Форта Мак-Мери предупредили, что они не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время. Кроме огня, который стал отступать от города, есть и другая причина – повреждение энергоносителей и непригодная питьевая вода.

Около 1,6 тыс. домов сгорело. С огнем борются более 500 пожарных, в операции участвуют 15 вертолетов и 14 самолетов.

Еще одной проблемой для эвакуированных жителей города стала судьба их домашних животных. Многие хозяева просто не успели взять с собой своих любимцев.

Поиском оставшихся в городе животных занимаются волонтеры. Они собирают данные о пропавших собаках и кошках. В числе прочих, у них есть просьба о поиске 32 гекконов, живших в одном из домов города.