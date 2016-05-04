Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по последним ракетным испытаниям КНДР

Заявление, которое Россия заблокировала 3 мая, было предварительно согласовано 14 членами Совбеза ООН, сообщает РБК-Украина по информации Reuters.

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"Совет Безопасности должен реагировать очень быстро, поэтому мы не понимаем, почему Россия блокирует, тогда как все остальные члены Совета, включая Китай, граничащий с Северной Кореей, смогли прийти к согласию", - сообщил заместитель посла Великобритании в ООН Питера Уилсона.

Ранее, 2 мая, Москва внесла ряд предложений в проект, среди которых и "сворачивание военной деятельности в регионе", то есть отказ от совместных учений, которые проводят США и Южная Корея. Также Россия и Китай попросили США отказаться от установки в Южной Кореи новой системы ПРО. Подобные действия вызвали негодования Вашингтона.

"Неимоверно: Россия вносит поправки, которые не направлены против КНДР, а нацелены на страны, стремящиеся защитить себя от северокорейской угрозы", - заявил Reuters на правах анонимности один из дипломатов, работающих в ООН.