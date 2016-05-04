Совбез ООН соберется в среду на открытое заседание по Алеппо

Встреча, которая созывается по просьбе Великобритании и Франции, назначена на 21:00 и включена в официальный план работы, опубликованный на официальном сайте Совбеза.

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С предложением провести открытую встречу по ситуации в Алеппо выступили во вторник постоянные представители Великобритании и Франции Мэттью Райкрофт и Франсуа Делаттр. Эту идею поддержали делегации США и Украины, пишет ТАСС.

Как сообщили в дипмиссии председательствующей в СБ в мае делегации Египта, с докладами на заседании выступят заместители генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман и по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

"После этого последует закрытое совещание", - сказал пресс-секретарь египетского постпредства Мохаммад Абулвафа.