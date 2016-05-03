Боевики ИГ в Ираке убили американского военного

Об этом сообщает Reuters.

Это третий американский солдат, погибший в прямом боевом столкновении с момента начала борьбы международной коалиции с "Исламским государством".

«Это боевая потеря и, конечно, очень печальная новость», — сказал глава Пентагона Эштон Картер.

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По словам анонимного военного чиновника из США, убитый был морским котиком и погиб в результате стрельбы "прямой наводкой".

По словам представителя курдских вооруженных формирований (пешмерга), военнослужащий был убит в городе Тель-Аскоф примерно в 28 км к северу от Мосула рано утром во вторник.

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Официальный представитель Пентагона Питер Кук также отметил, что инцидент произошел во время нападения исламистов на позиции курдских вооруженных формирований (пешмерга).