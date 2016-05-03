Премьер Эстонии выступает за продление санкций против России

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

"Очень важно, чтобы международная общественность не позволила себе забыть попыток России демонстративно участвовать в решении конфликта в Сирии в ситуации, когда она не сделала ни одного серьезного шага по выходу из Украины",— сказал Рыйвас.

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Он подчеркнул, что политика санкций должна продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Ранее сопредседатель фракции зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс заявляла, что во многих государствах Евросоюза существует оппозиция введению новых санкций против России, потому ожидать этого не стоит.