В России разбился истребитель Су-27

Истребитель Су-27 ВВС России потерпел аварию сегодня в 12 километрах севернее Уссурийска в Приморском крае.

Об этом сообщил помощник главкома ВВС по информационному обеспечению подполковник Владимир ДРИК, передает РИА “Новости».

По словам, В.ДРИКА один из пилотов истребителя погиб, второй катапультировался.

Катастрофа произошла в 11.30 при выполнении планового полета в районе аэродрома Воздвиженка, в 12 километрах севернее Уссурийска.

"Самолет обнаружен на удалении двух километров по курсу взлета. По предварительным данным, один летчик катапультировался, второй пилот погиб", - сказал В.ДРИК.

На земле жертв и разрушений нет, создана комиссия для расследования причин происшествия.

Сообщается, что это не первая авария Су-27. 15 сентября 2005 года истребитель этого типа разбился в сопредельном с Калининградской областью РФ Шакяйском районе Литвы. Пилот Валерий ТРОЯНОВ катапультировался. Литовские власти обвиняли летчика в нарушении международных правил полетов. Некоторое время он содержался в Литве под домашним арестом. 6 октября 2005 года Генпрокуратура Литвы закрыла в отношении С.ТРОЯНОВА досудебное расследование, так как не усмотрела умысла в его действиях, после чего пилот смог вернуться в Россию.

Су-27 - сверхзвуковой всепогодный истребитель. Предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения противника в дальних и ближних воздушных боях, а также для поражения наземных и надводных целей. Экипаж самолета состоит из одного или двух пилотов (на учебно-боевом Су-27УБ). Максимальная скорость полета у земли - 1400 километров в час. Высота полета - до 18 километров, дальность - 4 тысячи километров.

Серийный выпуск самолетов начался в 1982 году в Комсомольске-на-Амуре. На самолётах Су-27 установлено более 30 мировых рекордов.