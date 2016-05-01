В Санкт-Петербурге задержали участников марша с символикой ЕС (видео)

Как сообщают Грани.ру, местные власти не согласовали коалиции "Демократический Петербург" ни одну из 4 заявок на проведение "Европейского марша" в числе прочих первомайских демонстраций северной столицы.

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Отмечается, что 12 человек было задержано во время движения по тротуарам "за демонстрацию символики" и за ответы на провокации прокремлевских активистов.