В Санкт-Петербурге задержали участников марша с символикой ЕС (видео)
22:57, 01 мая 2016Мир
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В Санкт-Петербурге полиция задержала 12 человек, планировавших провести "Европейский марш".
В Петербурге задерживали желавших провести "Европейского марша" / Youtube/Грани.Ру
Как сообщают Грани.ру, местные власти не согласовали коалиции "Демократический Петербург" ни одну из 4 заявок на проведение "Европейского марша" в числе прочих первомайских демонстраций северной столицы.
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Отмечается, что 12 человек было задержано во время движения по тротуарам "за демонстрацию символики" и за ответы на провокации прокремлевских активистов.
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