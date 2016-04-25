Норвегия доплатит добровольно уезжающим домой мигрантам

C такой инициативой выступил Норвежский директорат по вопросам миграции, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Local. "Нам необходимо побудить людей добровольно возвращаться домой, давая им больше денег на обратную дорогу", - пояснила министр по интеграции Силви Листхауг. По ее словам, "это позволит стране сэкономить средства, так как содержать мигрантов в центрах дорого".

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В настоящее время мигрантам, решившим вернуться на родину, платят по 20 тыс. крон ($2,4 тыс.). Таким образом, семьи с двумя детьми сразу по двум программам могут получить 80 тыс. крон ($9,3 тыс.).

В конце января власти Норвегии предложили изымать у просителей убежища ценные вещи для того, чтобы оплачивать их пребывание в центрах для мигрантов.

По данным Международной организации по миграции, в 2015 году в Европу прибыло более миллиона мигрантов - в основном, из Сирии, Ирака, Ливии, Афганистана. По данным ООН, в этом году миграционная волна в Евросоюз может увеличиться вдвое, а по данным Евросоюза - втрое.