Пентагон назвал провокацией опасный маневр российского Су-27

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Билл Урбан, передает РБК со ссылкой на Reuters. "Этот небезопасный и непрофессиональный воздушный перехват может причинить серьезный вред и травмы всем экипажам, вовлеченным в инцидент", - отметил Билл Урбан.

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"Что еще более важно, небезопасные и непрофессиональные действия одного пилота могут стать причиной ненужной эскалации напряженности между двумя странами", - добавил он. Билл Урбан отметил, что это не первый такой случай за последний год и США "очень обеспокоены" подобным поведением.

По данным CNN, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Российский истребитель, как рассказали собеседники телеканала в Минобороны США, совершил фигуру высшего пилотажа "бочка" (переворот относительно продольной оси на 360 градусов) примерно в 30 м от американского самолета.