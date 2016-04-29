Армия США испытывает дрон, способный перехватывать другие беспилотники

Как сообщает N+1 со ссылкой на Defense News, летные испытания аппарата в ближайшее время начнутся на базе "Форт-Блисс" в Техасе. Общая их продолжительность составит около двух недель.

Прототип был разработан полностью армейскими инженерами. За основу они взяли беспилотник, используемый группами огневой поддержки.

На беспилотнике используется дополнительная мачта, которая обеспечивает обмен данными между беспилотником и наземным постом, а также содержит в себе легкий лазерный целеуказатель. В состав наземного поста инженеры включили модифицированный артиллерийский радар.

Модифицированный радар, изначально используемый для обнаружения артиллерийских снарядов, ракет и минометных мин, способен обнаруживать небольшие летательные аппараты. Он также отвечает за передачу информации об обнаруженных объектах патрулирующему беспилотнику.

Каким образом будет осуществляться перехват, не уточняется. Обо всех обнаруженных дронах-нарушителях информация будет передаваться и оператору системы, который "будет принимать решение о необходимых мерах перехвата".

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля житомирские программисты победили в конкурсе NASA с проектом DronProtect. Разработанный проект предложен к дальнейшему участию для получения гранта. Специалисты разработали программную геоинформационную систему, которая позволяет операторам малых дронов узнавать как можно больше о погодных условиях в районе полетов, позиционировать дрон в сервисах Google и определять закрытую для полетов зону в радиусе 5 миль согласно текущих GPS-координат дрона.