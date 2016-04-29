В результате крушения вертолета в Норвегии погибли все находившиеся на борту
15:54, 29 апреля 2016Мир
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В результате крушения вертолета Eurocopter 225 у побережья Норвегии ни один из 11 пассажиров и двух пилотов, находившихся на борту, не выжил.
В результате крушения выживших нет / http://geoffreyroucourt.files.wordpress.com/
По информации издания Aftenposten, в настоящее время полиция подтвердила, что на борту вертолета находились 11 пассажиров и двое пилотов, передает "ЕвроПравда".
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По предварительной информации ни один из тех, кто находился на борту, не выжил, однако работы по поиску пострадавших продолжаются.
Также подтвердилась информация о том, что вертолет направлялся к нефтяному месторождения Brage из Бергена.
Напомним, 29 апреля в Норвегии в районе города Берген упал вертолет, на борту которого, по разным данным, находились от 13 до 17 человек.
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