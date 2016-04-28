Полицейские провели крупнейшую в истории Нью-Йорка операцию

Об этом на пресс-конференции заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, сообщает CBS.

Рейд по задержанию членов двух конкурирующих группировок прошел рано утром, в нем участвовали около 700 сотрудников правоохранительных органов. Они также использовали вертолеты и бронетехнику, чтобы окружить подозреваемых. Власти считают операцию крупнейшей в истории города.

Речь идет о двух бандах — Big Money Bosses и 2Fly YGz, сообщает NBC New York. В частности, Арестованными оказались 57 представителей банды «2Fly», которых подозревают в продаже кокаина, вооруженных ограблениях и убийстве двух 17-летних подростков.

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Полиция также арестовала 63 членов группировки «Big Money Bosses», которые в основном орудовали в районе White Plains Road между 215 и 233 улицей в Нью-Йорке. Их помимо прочего подозревают в убийствах трех человек, среди которых — 92-летняя женщина.

По словам Бхарары, они много лет «сеяли хаос» на улицах Бронкса, «совершая бесчисленные акты насилия как в отношении конкурирующих членов банды, так и в отношении невинных людей».

«Если вы оказались в неправильном месте в неправильное время, в вас могли стрелять, на вас могли напасть с ножом, могли даже убить», — сказал представитель прокуратуры.

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Правоохранители отмечают, что обе банды занимались продажей наркотиков и таблеток, доступных только по рецепту. Она также хранили оружие или на детских площадках, или в автомобилях и заброшенных домах недалеко от мест, где они продавали наркотики.