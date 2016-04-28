ЕС хочет усилить сотрудничество с Россией в Арктике - Могерини

Об этом в среду, 27 апреля заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, передает Deutsche Welle.

"У Европейского Союза четкий интерес углублять взаимодействие со всеми сторонами, включая Россию, в вопросах Арктики", - сказала Могерини в Брюсселе после принятия Еврокомиссией соответствующей стратегии.

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В марте министры иностранных дел стран ЕС пришли к согласию относительно устойчивой поддержки экономических санкций против России. Однако, по словам Могерини, министры допустили "выборочное взаимодействие" с Россией в сферах, где есть "четкий европейский интерес".

Могерини охарактеризовала тему Арктики как такую, где есть "региональное и международное конструктивное сотрудничество".

В июне тему европейских санкций против России планируется обсудить на саммите лидеров государств Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, в правительстве Канаде намерены восстановить часть контактов с Россией. "Да, мы заявили, что мы начнем контактировать с Россией по ряду вопросов, начиная с Арктики и других вопросов, но часть этих контактов – это при каждой возможности четко заявлять, что мы решительны в нашей поддержке Украины и будем оставаться на этой позиции", - заявил премьер-министр Канады.