НАТО готово отразить любые угрозы - Грибаускайте

Как сообщает балтийский портал Delfi, в среду в Литву прибыли два современных истребителя США F-22 Raptor, которые являются невидимыми для радаров.

"Сегодняшний прилет в Литву одних из самых современных самолетов США демонстрирует возможности быстро и эффективно обеспечивать оборону воздушного пространства. Это сигнал, что Альянс готов и способен отразить угрозы любого типа", - сказала Грибаускайте на церемонии встречи истребителей.

Читайте такжеПрезидент Польши: Россия постоянно нарушает Соглашение с НАТО

Издание отмечает, что этот визит, о котором заранее не сообщалось, состоялся в период обострения в регионе в результате инцидентов, связанных с маневрами российских истребителей в непосредственной близости от американских судов и самолетов в Балтийском море.

По словам президента Литвы, как показывает пример Украины, агрессивные действия российских вооруженных сил, концентрация вооружений вокруг литовских границ и политическая воля применить силу представляют экзистенциальную угрозу для Литвы.

Вместе с тем Грибаускайте сказала, что сигнал, который передают прилетевшие в страну истребители, не обращен против какой-то конкретной страны.

"Я бы не хотела называть соседей. Я бы хотела сказать, что неважно, кто, но пусть нос сюда не сует", - отметила глава литовского государства.

Она подчеркнула, что потребности в постоянной дислокации таких истребителей в Литве нет, однако упомянула, что характер их размещения в Европе стоило бы сделать постоянным.

"Для нас главное, чтобы и Альянс, и Соединенные Штаты обеспечивали более высокий уровень безопасности всей Европы, а откуда прилетит такая техника, не столь важно", - добавила Грибаускайте.

В настоящее время в Европе дислоцировано 12 истребителей F-22 Raptor.

Посол США в Литве Дебора МакКарти сказала, что посещение Литвы самыми современными истребителями США свидетельствует "о наших обязательствах перед пятой статьей Вашингтонского договора и коллективной обороной".

Командир 95-ого эскадрона истребителей ВВС США полковник-лейтенант Даниэл Лехоски сообщил, что прилетевшие истребители покинут Литву в среду. По его словам, истребители F-22 Raptor не несут вооружения.

Эксплуатация истребителей F-22 Raptor началась в 2005 году. Боевое крещение такого самолета состоялось в сентябре 2014 года, когда он участвовал в атаках на объекты группировки "Исламского государства" в Ираке и Сирии. У ВВС США около 180 истребителей F- 22 Raptor. Конгресс запретил их продажу иностранным государствам.