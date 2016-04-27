НАТО готово отразить любые угрозы - Грибаускайте
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет, что Организация североатлантического договора (НАТО) готова отразить угрозы любого типа.
Как сообщает балтийский портал Delfi, в среду в Литву прибыли два современных истребителя США F-22 Raptor, которые являются невидимыми для радаров.
"Сегодняшний прилет в Литву одних из самых современных самолетов США демонстрирует возможности быстро и эффективно обеспечивать оборону воздушного пространства. Это сигнал, что Альянс готов и способен отразить угрозы любого типа", - сказала Грибаускайте на церемонии встречи истребителей.
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Издание отмечает, что этот визит, о котором заранее не сообщалось, состоялся в период обострения в регионе в результате инцидентов, связанных с маневрами российских истребителей в непосредственной близости от американских судов и самолетов в Балтийском море.
По словам президента Литвы, как показывает пример Украины, агрессивные действия российских вооруженных сил, концентрация вооружений вокруг литовских границ и политическая воля применить силу представляют экзистенциальную угрозу для Литвы.
Вместе с тем Грибаускайте сказала, что сигнал, который передают прилетевшие в страну истребители, не обращен против какой-то конкретной страны.
"Я бы не хотела называть соседей. Я бы хотела сказать, что неважно, кто, но пусть нос сюда не сует", - отметила глава литовского государства.
Она подчеркнула, что потребности в постоянной дислокации таких истребителей в Литве нет, однако упомянула, что характер их размещения в Европе стоило бы сделать постоянным.
"Для нас главное, чтобы и Альянс, и Соединенные Штаты обеспечивали более высокий уровень безопасности всей Европы, а откуда прилетит такая техника, не столь важно", - добавила Грибаускайте.
В настоящее время в Европе дислоцировано 12 истребителей F-22 Raptor.
Посол США в Литве Дебора МакКарти сказала, что посещение Литвы самыми современными истребителями США свидетельствует "о наших обязательствах перед пятой статьей Вашингтонского договора и коллективной обороной".
Командир 95-ого эскадрона истребителей ВВС США полковник-лейтенант Даниэл Лехоски сообщил, что прилетевшие истребители покинут Литву в среду. По его словам, истребители F-22 Raptor не несут вооружения.
Эксплуатация истребителей F-22 Raptor началась в 2005 году. Боевое крещение такого самолета состоялось в сентябре 2014 года, когда он участвовал в атаках на объекты группировки "Исламского государства" в Ираке и Сирии. У ВВС США около 180 истребителей F- 22 Raptor. Конгресс запретил их продажу иностранным государствам.