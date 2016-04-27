Шойгу заявил о развитии "блокового" мышления в мире
11:03, 27 апреля 2016Мир
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время в мире развивается «блоковое» мышление.
REUTERS
Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам министра, некоторые страны диктуют, что и как делать другим странам, используя свое военное преимущество.
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Шойгу подчеркнул, что просматривается навязчивая линия некоторых стран диктовать волю международному сообществу, используя свое военное преимущество.
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