Шойгу заявил о развитии "блокового" мышления в мире

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время в мире развивается «блоковое» мышление.

Об этом сообщает «Газета.Ru». По словам министра, некоторые страны диктуют, что и как делать другим странам, используя свое военное преимущество. Читайте такжеМинистр обороны РФ не хочет общаться с НАТО "через оружейные прицелы" Шойгу подчеркнул, что просматривается навязчивая линия некоторых стран диктовать волю международному сообществу, используя свое военное преимущество.

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