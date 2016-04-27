В ООН сообщили об ужасающей ситуации в окруженном войсками Асада городе Дарайя
08:57, 27 апреля 2016Мир
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Представители ООН по гуманитарным вопросам заявили, что ситуация в сирийском городе Дарайя, окруженном правительственными войсками, ужасающая.
REUTERS
В частности, глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Стивен О'Брайен, выступая в Женеве, отметил, что в городе, находящемся в осаде три года, ощущается острая нехватка еды, воды и медикаментов, передает Би-би-си.
При этом, подчеркнул он, сирийские власти не отвечают на постоянные запросы ООН о доставке гуманитарной помощи жителям города.
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По приблизительным данным, в городе сейчас находится около четырех тысяч человек. Последняя партия гуманитарной помощи была доставлена туда в ноябре 2012 года.
По данным ООН, в различных районах Сирии в осаде сейчас находится около 500 тысяч человек.
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