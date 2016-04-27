Производитель "Мистралей" выиграл контракт на $40 миллиардов по строительству подводных лодок для Австралии

Сделка в $40 миллиардов считается "крупнейшим в мире" контрактом оборонного ведомства Австралии, сообщает ТСН со ссылкой на Vice News.

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл объявил во вторник, что французский военный кораблестроитель DCNS выиграл контракт. Выступая во вторник на французской радиостанции Europe 1 министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан описал контракт как "большую" и "красивую" победу для Франции. По словам министра, Франция победила в двухлетней "жесткой конкуренции" с немецким судостроителем ThyssenKrupp Marine Systems и японским промышленным гигантом Mitsubishi.

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По данным сайта DCNS, 97-метровая подводная лодка Shortfin Barracuda Block 1A будет "самой смертоносной" субмариной, которую когда-либо делали, и даст Австралии "тактическое преимущество над врагом".

Ожидается, что строительство начнется в 2017 году, новый флот должен вступить в действие до 2027 года.

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Отмечается, что компания DCNS производила вертолетоносцы "Мистраль" для России. Напомним, что верхняя палата парламента Франции одобрила законопроект о прекращении действия контракта на строительство и поставку России двух вертолетоносцев типа «Мистраль».