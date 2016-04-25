Меркель: У Германии и США схожие взгляды на Нормандский формат

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы очень близки в своих взглядах на Нормандский формат и в том, что делают Соединенные Штаты Америки. Сейчас также из-за вопроса Сирии существует много контактов между США и Россией, как и о кризисе в Украине», - сообщила канцлер Германии.

«Но в такой же мере Нормандский формат будет делать свою долю, мы будем сейчас прежде всего работать над процессом выборов (на территории Луганской и Донецкой областей, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами - УНИАН) мы прилагаем очень интенсивных усилий, чтобы в политическом процессе и во внедрении выборов можно было достичь прогресса», - заявила Меркель.

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25 апреля канцлер Германии принимала участников так называемого малого саммита - лидеров США, Франции, Великобритании и Италии.

Участие в саммите и визит в Германию в частности - это последняя остановка в шестидневном зарубежном турне президента США Барака Обамы, во время которого он стремился укрепить связи с союзниками США для борьбы с боевиками-исламистами, прекращение агрессии России в отношении Украины, а также стимулирование международной торговли.