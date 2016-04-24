В КНДР назвали условие прекращения ядерных испытаний

КНДР остановит ядерные испытания, если США прекратят совместные с Южной Кореей военные учения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление главы северокорейского МИДа Ли Су Ен.

Он указал на право своей страны "поддерживать режим ядерного сдерживания". По словам министра, "США вынудили КНДР разработать ядерное оружие как сдерживающий фактор".

Кроме того, Ли Су Ен предупредил, что "Северную Корею не запугать международными санкциями".

18 апреля Сеул заявил, что зафиксировал активность северных соседей по подготовке к пятому ядерному испытанию. Южная Корея считает, что Пхеньян может провести новое испытание перед съездом Трудовой партии КНДР, который запланирован на начало мая.

В начале марта лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился держать ядерное оружие наготове к применению в любой момент. Через три дня Северная Корея объявила о готовности к нанесению упреждающих ядерных ударов по Южной Корее и США. Заявление прозвучало после того, как Вашингтон и Сеул начали крупнейшие совместные военные учения, которые будут продолжаться до конца апреля.

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Напряженность на Корейском полуострове растет с начала года. Новый виток эскалации начался 6 января, когда Пхеньян официально объявил об успешном испытании водородной бомбы. Позже КНДР провела несколько успешных пусков баллистических ракет, что вызвало резкое осуждение со стороны мирового сообщества, а ООН ввела против Северной Кореи беспрецедентно жесткие санкции.