В Турцию пытались прорваться 10 боевиков ИГИЛ

Вооруженные силы Турции заявили о захвате неподалеку границы с Сирией 10 боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет Hurriet Daily News.

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Согласно обнародованному заявлению, десять боевиков ИГ пытались нелегально прорваться через сирийско-турецкую границу. Их задержали в Газиантепе.

Сообщается также, что среди них был террорист-смертник, который установил на себе взрывное устройство и готов был его подорвать.

Добавим, что ответственность за сегодняшнюю серию терактов в Брюсселе, в результате которой погибли 34 человека, взяла на себя также группировка "Исламское государство".