Transparency опубликовало продолжение расследования в отношении квартиры Рогозина за 500 миллионов рублей

Об этом сообщает Радио свобода.

Согласно проведенному ранее расследованию организации, квартира на Староволынской улице, которая ныне находится в собственности семьи Рогозина, может стоить около 500 миллионов рублей (это в 10 раз больше, чем доходы всех членов его семьи в 2011-2014 годах).

По новым данным Transparency International, квартира изначально принадлежала офшорной компании, связанной с близкими Дмитрию Рогозину людьми. «После возвращения в Москву из Брюсселя, где Дмитрий Рогозин работал представителем России в НАТО, он получил от государства и приватизировал квартиру в Большом Тишинском переулке. После этого, возможно, Рогозины реализовали схему продажи служебной квартиры, которая имитирует обмен, и вывод из оффшора квартиры на Староволынской», – говорится в сообщении антикоррупционной организации.

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Ранее Рогозин заявил, что помещение, о котором говорится, досталось ему в результате обмена на другое, упомянутое, которое ему предоставило государство как главному чиновнику, а он его впоследствии приватизировал.