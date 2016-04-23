Transparency опубликовало продолжение расследования в отношении квартиры Рогозина за 500 миллионов рублей
Российское отделение неправительственной антикоррупционной организации Transparency International обратилось к Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством, а также к Генеральной прокуратуре и Федеральной налоговой службы России с просьбой проверить информацию об обстоятельствах приобретения вице-премьером России Дмитрием Рогозиным его московской квартиры.
Об этом сообщает Радио свобода.
Согласно проведенному ранее расследованию организации, квартира на Староволынской улице, которая ныне находится в собственности семьи Рогозина, может стоить около 500 миллионов рублей (это в 10 раз больше, чем доходы всех членов его семьи в 2011-2014 годах).
По новым данным Transparency International, квартира изначально принадлежала офшорной компании, связанной с близкими Дмитрию Рогозину людьми. «После возвращения в Москву из Брюсселя, где Дмитрий Рогозин работал представителем России в НАТО, он получил от государства и приватизировал квартиру в Большом Тишинском переулке. После этого, возможно, Рогозины реализовали схему продажи служебной квартиры, которая имитирует обмен, и вывод из оффшора квартиры на Староволынской», – говорится в сообщении антикоррупционной организации.
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Ранее Рогозин заявил, что помещение, о котором говорится, досталось ему в результате обмена на другое, упомянутое, которое ему предоставило государство как главному чиновнику, а он его впоследствии приватизировал.