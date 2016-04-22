В мире сегодня отмечают Международный день Матери-Земли (фоторепортаж)

Как сообщается на сайте ООН, темой Международного дня Матери-Земли в 2016 году станет "Деревья для планеты".

Поясняя свой выбор, в ООН напоминают, что деревья помогают бороться с изменением климата, дышать чистым воздухом, противодействовать уменьшению биоразнообразия, а также деревья необходимы для выживания сообществ.

"Деревья поглощают из атмосферы избыточный углекислый газ. За один год акр взрослых деревьев поглощает объем углекислого газа, выбрасываемого обычным автомобилем за 42 000 км пробега. Деревья поглощают запахи и газообразные загрязнители (например, оксиды азота, аммиак, диоксиды серы, озон) и задерживают их частицы в своих листьях и коре", - рассказывают в ООН.

Отмечается, что, высаживая определенные виды деревьев, мы компенсируем сокращение биоразнообразия, а также связываем между собой ареалы обитания в различных лесных массивах. Также деревья помогают сообществам в достижении долгосрочной экономической и экологической устойчивости, а также предоставляют пропитание, энергию и доход.

"День Матери-Земли был впервые отмечен в Соединенных Штатах Америки в 1970 году при поддержке организации Earth Day Network. Целью этой организации является популяризация и диверсификация во всем мире экологического движения, которое должно стать наиболее действенным инструментом в создании здоровой устойчивой среды, решении проблем изменения климата и сохранении планеты для будущих поколений. К 50-й годовщине празднования дня, в рамках темы этого года, эта организация планирует посадить 7,8 млрд деревьев в течение пяти лет", - отмечают в ООН.

Международный день Матери-Земли учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году, и теперь отмечается ежегодно, начиная с 2010 года.

В резолюции ООН отмечается, что термин "Мать-Земля" общепринят во многих странах и отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать "Международный день Матери-Земли", Генассамблея ООН обращает внимание на то, что праздник День Земли уже ежегодно отмечается во многих странах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля 2016 года, в Международный день Матери-Земли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет церемония подписания исторического соглашения по климату, которое было принято в Париже в декабре 2015 года.

О готовности присоединиться к соглашению сообщили более 165 стран. Первым свою подпись под документом поставит президент Франции Франсуа Олланд.

Парижское соглашение заменит действовавший до сих пор Киотский протокол и будет действовать с 2020 года для всех сторон Конвенции. Оно призвано проложить путь к низкоуглеродному и экологически устойчивому будущему. В нем содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия.