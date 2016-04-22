В мире сегодня отмечают Международный день Матери-Земли (фоторепортаж)

13:35, 22 апреля 2016
Мир
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В мире сегодня, 22 апреля, отмечают Международный день Матери-Земли. Таким образом, привлекается внимание мира к проблемам экологии и необходимости сохранения чистоты окружающей среды.

Аист строит гнездо на телефонной вышке в Испании / REUTERS

Как сообщается на сайте ООН, темой Международного дня Матери-Земли в 2016 году станет "Деревья для планеты".

Поясняя свой выбор, в ООН напоминают, что деревья помогают бороться с изменением климата, дышать чистым воздухом, противодействовать уменьшению биоразнообразия, а также деревья необходимы для выживания сообществ.

"Деревья поглощают из атмосферы избыточный углекислый газ. За один год акр взрослых деревьев поглощает объем углекислого газа, выбрасываемого обычным автомобилем за 42 000 км пробега. Деревья поглощают запахи и газообразные загрязнители (например, оксиды азота, аммиак, диоксиды серы, озон) и задерживают их частицы в своих листьях и коре", - рассказывают в ООН.

Отмечается, что, высаживая определенные виды деревьев, мы компенсируем сокращение биоразнообразия, а также связываем между собой ареалы обитания в различных лесных массивах. Также деревья помогают сообществам в достижении долгосрочной экономической и экологической устойчивости, а также предоставляют пропитание, энергию и доход.

"День Матери-Земли был впервые отмечен в Соединенных Штатах Америки в 1970 году при поддержке организации Earth Day Network. Целью этой организации является популяризация и диверсификация во всем мире экологического движения, которое должно стать наиболее действенным инструментом в создании здоровой устойчивой среды, решении проблем изменения климата и сохранении планеты для будущих поколений. К 50-й годовщине празднования дня, в рамках темы этого года, эта организация планирует посадить 7,8 млрд деревьев в течение пяти лет", - отмечают в ООН.

Международный день Матери-Земли учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году, и теперь отмечается ежегодно, начиная с 2010 года.

В резолюции ООН отмечается, что термин "Мать-Земля" общепринят во многих странах и отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать "Международный день Матери-Земли", Генассамблея ООН обращает внимание на то, что праздник День Земли уже ежегодно отмечается во многих странах.

Девочка оставляет отпечаток ладони на стене в честь Дня Земли в Лас-Пиньяс, Филиппины
Девочка оставляет отпечаток ладони на стене в честь Дня Земли в Лас-Пиньяс, Филиппины  /  © REUTERS
Экологи принимают участие в очистке побережий на Филиппинах в День Земли
Экологи принимают участие в очистке побережий на Филиппинах в День Земли /  © REUTERS
Мусор на реке в Ла Конгреха в Коста-Рике доказывает, как беззащитна Земля
Мусор на реке в Ла Конгреха в Коста-Рике доказывает, как беззащитна Земля /  © REUTERS
Муниципальные службы чистят общественный пруд в Нью-Дели, Индия
Муниципальные службы чистят общественный пруд в Нью-Дели, Индия /  © REUTERS
Засуха превратила часть плотины Гури в Венесуэле в пустыню, однако власти с оптимизмом надеются на дождь
Засуха превратила часть плотины Гури в Венесуэле в пустыню, однако власти с оптимизмом надеются на дождь /  © REUTERS
Пересохшие водно-болотные угодья парка Лагуна Тисма, Никарагуа
Пересохшие водно-болотные угодья парка Лагуна Тисма, Никарагуа /  © REUTERS
Фотограф показывает, как Лагуна Тисма выглядела в 2008 году
Фотограф показывает, как Лагуна Тисма выглядела в 2008 году /  © REUTERS
Вырубка деревьев составляет большую угрозу для экологии. На фото тайга в России
Вырубка деревьев составляет большую угрозу для экологии. На фото тайга в России  /  © REUTERS
Сточные воды из реки Тихуана побудили власти к решению проблемы загрязнения океана, Калифорния
Сточные воды из реки Тихуана побудили власти к решению проблемы загрязнения океана, Калифорния /  © REUTERS
Однако несмотря ни на что природа борется за жизнь. Национальный парк Амбосели, Кения
Однако несмотря ни на что природа борется за жизнь. Национальный парк Амбосели, Кения /  © REUTERS
Аист строит гнездо на телефонной вышке в Испании
Аист строит гнездо на телефонной вышке в Испании /  © REUTERS
В 2016 году темой Дня Земли является ''Деревья для планеты''. Фото полей во Франции
В 2016 году темой Дня Земли является "Деревья для планеты". Фото полей во Франции  /  © REUTERS
В ООН напоминают, что деревья помогают бороться с изменением климата. Фото долины колокольчиков в Бельгии
В ООН напоминают, что деревья помогают бороться с изменением климата. Фото долины колокольчиков в Бельгии /  © REUTERS
Деревья помогают нам дышать чистым воздухом. Фото цветения в Берлине, Германия
Деревья помогают нам дышать чистым воздухом. Фото цветения в Берлине, Германия /  © REUTERS
Деревья необходимы для выживания сообществ. Фото цветения в Берлине, Германия
Деревья необходимы для выживания сообществ. Фото цветения в Берлине, Германия /  © REUTERS
Также деревья помогают сохранению биоразнообразия. Фото из Центрального парка в Нью-Йорке
Также деревья помогают сохранению биоразнообразия. Фото из Центрального парка в Нью-Йорке /  © REUTERS
Пересев на велосипеды, мы сможем чуточку улучшить экологию. Фото из Центрального парка в Нью-Йорке
Пересев на велосипеды, мы сможем чуточку улучшить экологию. Фото из Центрального парка в Нью-Йорке /  © REUTERS
За такую планету стоит бороться. Фото эко-курорта в Австралии
За такую планету стоит бороться. Фото эко-курорта в Австралии /  © REUTERS
Владельцы эко-курорта в Австралии инспектируют подводные рифы
Владельцы эко-курорта в Австралии инспектируют подводные рифы /  © REUTERS

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля 2016 года, в Международный день Матери-Земли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет церемония подписания исторического соглашения по климату, которое было принято в Париже в декабре 2015 года.

О готовности присоединиться к соглашению сообщили более 165 стран. Первым свою подпись под документом поставит президент Франции Франсуа Олланд.

Парижское соглашение заменит действовавший до сих пор Киотский протокол и будет действовать с 2020 года для всех сторон Конвенции. Оно призвано проложить путь к низкоуглеродному и экологически устойчивому будущему. В нем содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия.

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