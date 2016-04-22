В Евросоюзе дети не смогут зарегистрироваться в соцсетях без разрешения родителей

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в 2018 году, в Евросоюзе подросткам моложе 16 лет потребуется согласие родителей для регистрации в соцсети, сообщает ZN.UA со ссылкой на The Financial Times.

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В Великобритании один из пяти детей в возрасте до 11 лет имеет аккаунт в Facebook, несмотря на то, что это противоречит правилам пользования соцсети. Согласно правилам этой соцсети, пользователь должен быть старше 13 лет. Около 80% британских подростков в возрасте от 12 до 17 лет являются пользователями Facebook.

Таким образом, перед крупными компаниями стоит задача по разработке способа получения согласия родителей на регистрацию в соцсети или же отказа в доступе. Подчеркивается, что компании, которые не предусмотрят это в регистрации, согласно закону, будут оштрафованы на сумму до 4% от своего мирового оборота.