Российские военные как минимум дважды обстреляли израильские самолеты - СМИ

Об этом со ссылкой на израильское издание Yedioth Ahronoth сообщает Reuters.

Издание не приводит ссылки на источники информации и не указывает даты и место инцидента, а также обозначение израильских самолетов.

В то же время, израильский Channel 10 TV сообщает, что российский самолет на прошлой неделе приблизился к израильскому самолету возле средиземноморского побережья Сирии, однако между ними не было контакта.

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Израильские военные отказались комментировать инцидент. Представители Нетаньяху и российское посольство в Израиле также не ответили на запрос журналистов.

"Израиль, который уже несколько раз бомбил Сирию, чтобы сорвать передачу оружия боевиками ливанской Хезболлы, оперативно создал горячую линию с Москвой, для того, чтобы избежать случайного противостояния с российскими военными", – отмечает издание.

Напомним, Нетаньяху вчера встречался с Путиным.

«Я приехал сюда с главной целью — усилить координацию между нами в области безопасности, чтобы предотвратить разного рода ошибки, недоразумения и инциденты», — заявил Нетаньяху Путину в присутствии журналистов.