Обама выразил скорбь в связи с неожиданной смертью Принса

Обама написал об этом на странице в соцсети. "Мир утратил символ креативности. Мишель и я присоединяемся к скорби миллионов фанатов в связи со смертью Принса. Немногие артисты оказали такое сильное влияние на звучание и траекторию популярной музыки, немногим удалось затронуть столь многих людей силой своего таланта", - написал Барак Обама.

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По его словам, Принс был одним из наиболее сильных музыкантов и исполнителей своего времени.

"Однажды Принс сказал, что сильные духом выше правил и никто кроме него не обладал столь сильным и креативным духом. Наши мысли с его семьей, музыкальным коллективом, со всеми кто любил его", -написал президент США.