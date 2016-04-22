Обама выразил скорбь в связи с неожиданной смертью Принса
Президент США Барак Обама сообщил, что он и его супруга Мишель вместе с миллионами фанатов во всем мире скорбят в связи со смертью Принса.
Обама написал об этом на странице в соцсети. "Мир утратил символ креативности. Мишель и я присоединяемся к скорби миллионов фанатов в связи со смертью Принса. Немногие артисты оказали такое сильное влияние на звучание и траекторию популярной музыки, немногим удалось затронуть столь многих людей силой своего таланта", - написал Барак Обама.
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По его словам, Принс был одним из наиболее сильных музыкантов и исполнителей своего времени.
"Однажды Принс сказал, что сильные духом выше правил и никто кроме него не обладал столь сильным и креативным духом. Наши мысли с его семьей, музыкальным коллективом, со всеми кто любил его", -написал президент США.