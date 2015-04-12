Читатели Time считают Путина и корейскую поп-певицу одинаково влиятельными
В рейтинге самых влиятельных людей по версии читателей Time первое место с 6,9% голосов поделили Путин и корейская поп-певица Ли Чхерин (Lee Chae-rin, более известная как CL) из группы 2NE1.
Вместе с тем, российские информагентства сообщили, что первое место в голосовании досталось именно Путину, причем его "соперница" не упоминается почти совсем, передает Украинская правда.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "в Кремле не следили за голосованием..., по итогам которого Путин опередил всех мировых лидеров в рейтинге самых влиятельных людей", - сообщает "Говорит Москва".
По итогам рейтинга, Путин и CL с отрывом в 4% голосов опередили певиц Lady Gaga, Rihanna и Beyonce, а также Далай Ламу, который занял 7 место.
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Также в аутсайдерах оказались Папа Римский Франциск (1,5%), президент США Барак Обама и его жена Мишель (1,4 и 1,2% голосов соответственно), а также основатель Facebook Марк Цукерберг, который набрал только 0,9% голосов.
Среди кандидатов на звание самой влиятельной персоны были и канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Сирии Башар Асад и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Голосование читателей завершилось в 23:59 10 апреля. Официальные итоги объявят 13 апреля, список по версии редакции будет объявлен 16 апреля.
Ранее УНИАН сообщал, что Путин и лидер ИД стали самыми влиятельными людьми года по версии AFP.