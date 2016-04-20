Китайцев за 5 лет стало больше на 33 миллиона

Об этом сообщает Reuters по информации Национального бюро статистики КНР.

Количество людей, живущих в городах, достигло 767,5 миллионов (55,88%) от общего количества населения, и с 2010 года возросло на 6,2%.

В то же время, статистическое бюро сообщает, что более 16,15% населения - старше 60 лет.

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Ожидается, что население Китая достигнет 1,45 миллиарда в 2050 году. Тогда на трех китайцев будет приходиться один, старше 60 лет, при этом пропорция к взрослым гражданам, которые будут их обеспецивать, будет сокращаться.

Как сообщал УНИАН, китайские власти могут пойти по пути смягчения жестких правил планирования семьи, что приведет к тому, что всем китайским семьям разрешат иметь двух детей.