"Добровольное возвращение на родину": Рекордное число просителей убежища покинули Финляндию

Рекордное число просителей убежища за первые месяцы года покинуло Финляндию по собственной инициативе в рамках программы добровольного возвращения на родину, сообщает Уle.fi со ссылкой на Иммиграционную службу.

По данным службы, в феврале-марте страну добровольно покинули около 350 человек, большинство из них – иракцы.

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В Иммиграционной службе также сообщают, что большинство из тех, кто воспользовался услугами программы добровольного возвращения на родину, отозвали свое заявление на предоставление убежища. Около четверти уехало после получения отказа на свое заявление.

В рамках системы добровольного возвращения на родину просителям убежища оплачивается билет на самолет и другие расходы, связанные с отъездом из страны. Кроме того, им по заявке может быть оказана дополнительная финансовая помощь в размере не более 200 евро.

В общей сложности системой добровольного возвращения на родину воспользовались свыше 900 человек.

В общей сложности в Финляндию за прошедший год и начало этого года приехало около 35 тысяч просителей убежища. Решения по своему делу все еще ожидают около 25 тысяч человек.