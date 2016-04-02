Германия примет первых беженцев в рамках реализации соглашения между ЕС и Турцией

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил представитель федерального министерства внутренних дел Германии, передает Deutsche Welle.

По его словам, самолетом прибудут прежде всего семьи с детьми. Общее количество первой группы составит несколько десятков, пояснили в министерстве. Их планируют разместить в коммуне Фридланд федеральной земли Нижняя Саксония.

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В понедельник должно также начаться реадмиссия первой группы беженцев, которые с 20 марта нелегально прибыли в Грецию с территории Турции. На данный момент свыше 50 тысяч мигрантов и искателей убежища застряли на греческой территории из-за закрытия так называемого "балканского маршрута".

Несмотря на соглашение о реадмиссии между Анкарой и Брюсселем, что вступило в силу 20 марта, в Греции с турецкого побережья ежедневно прибывают сотни новых беженцев.

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Ранее УНИАН сообщал, что власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на урегулирование миграционной кризиса.