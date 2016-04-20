Клинтон и Трамп стали победителями праймериз в Нью-Йорке

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на американские СМИ. По данным CNN, после подсчета 44% голосов Клинтон набирает 60,5%, ее соперник сенатор от Вермонта Берни Сандерс — 39,5%.

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В свою очередь, победителем праймериз республиканцев в Нью-Йорке стал миллиардер Дональд Трамп.

После подсчета 29% голосов он набирает 62,7%, его соперники губернатор Огайо Джон Кейсик и сенатор от Техаса Тед Круз — 23% и 14,2% соответственно.

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Официально кандидат на пост президента от республиканцев будет объявлен на партийном съезде 18-21 июля в Кливленде, а кандидат от демократов - 25-28 июля в Филадельфии.