Освобождение Ходорковского – вопрос почти решенный?

Читинский суд направил в СИЗО запрос на Михаила Ходорковского по вопросу о его условно-досрочном освобождении. Между тем, в российской прессе появились сообщения о том, на каких условиях опальный олигарх может выйти из заключения.

На помощь Михаилу Ходорковскому может прийти бывший начальник администрации президента России Александр Волошин. Об этом пишет еженедельник «Аргументы недели». По данным издания, он ведет с бизнесменом переговоры о том, на каких условиях тот может обрести свободу. Чтобы покинуть Читу, Ходорковскому придется дать государству определенные гарантии своего дальнейшего поведения. В первую очередь это касается возможной политической деятельности бывшего шефа ЮКОСа. Ходорковскому нельзя будет делать заявлений на тему политики, или выступать с публичной критикой властей. По всей видимости, ему также будет запрещено придавать огласке историю своего судебного процесса. Кроме того, олигарху будет запрещено выезжать за границу. Таким образом, покинув тюрьму, Ходорковский фактически окажется под домашним арестом. Между тем, пишет издание, освобождение бизнесмена – вопрос почти решенный, экс-директор ЮКОСа необходим России для того, чтобы увеличить объем добычи нефти и газа.

Ходорковского приговорили к восьми года лишения свободы в 2005 году. После чего его этапировали в Краснокаменскую колонию Читинской области.

Эхо Москвы