Не памятником единым: Путин наградил Жириновского орденом

23:26, 18 апреля 2016
Мир
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Президент России Владимир Путин наградил одиозного депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед отечеством" ІІ степени.

жириновский / youtube.com

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации РФ.

Согласно тексту документа, награда скандальному лидеру российской партии ЛДПР Владимиру Жириновскому вручена "за большой вклад в развитие российского парламентаризма и за активную законотворческую деятельность".

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Ранее УНИАН сообщал, что в Москве в Первом Басманном переулке состоялось торжественное открытие памятника одиозному лидеру российской партии ЛДПР Владимиру Жириновскому.

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