Не памятником единым: Путин наградил Жириновского орденом

Президент России Владимир Путин наградил одиозного депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед отечеством" ІІ степени.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации РФ. Согласно тексту документа, награда скандальному лидеру российской партии ЛДПР Владимиру Жириновскому вручена "за большой вклад в развитие российского парламентаризма и за активную законотворческую деятельность". Читайте такжеЖириновский о терактах в Европе: "пусть они подыхают" Ранее УНИАН сообщал, что в Москве в Первом Басманном переулке состоялось торжественное открытие памятника одиозному лидеру российской партии ЛДПР Владимиру Жириновскому.

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