Москва - самый дорогой город в мире для проживания иностранцев. Жизнь в Москве в полтора раза дороже, чем в Нью-Йорке, Шанхае, Амстердаме и Мадриде, говорится в сравнительном отчете цен, опубликованном в четверг, сообщает Reuters.

Токио опередил в этом списке Лондон и занял второе место. Осло переместилось с шестого места на четвертое на волне подорожания нефти.

Самым недорогим крупным городом в мире названа столица Парагвая Асунсьон.

Стоимость жизни в столице России в единицах относительного индекса составляет 142,4 пункта по сравнению с 100 пунктами в случае Нью-Йорка, который является самым дорогим городом США и упал в рейтинге с седьмого места на 22-е.

Исследование проводится рекрутинговыми консультантами Mercer и включает анализ цен на более чем 200 товаров и услуг в 143 крупнейших городах мира, отмечает Газета.ру.