Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

В ходе визита он встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади и министром обороны Халедом аль-Обейди, передает kommersant.ru со ссылкой на Reuters. Стороны обсудят вопрос дополнительной военной помощи, которую США могут предоставить правительству Ирака.

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Ранее сообщалось, что администрация президента США Барака Обамы собирается расширить в Сирии и Ираке военную кампанию против террористической организации "Исламское государство". Согласно информации The New York Times, США могут увеличить число советников сирийской оппозиции и использовать дополнительные вертолеты в Ираке.

В начале апреля госсекретарь США Джон Керри в рамках политики Вашингтона по борьбе с международным терроризмом 8-9 апреля совершил два необъявленных визита - в Багдад и Кабул. В обоих случаях переговоры проводились на самом высоком уровне.