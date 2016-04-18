Минобороны РФ обнародовало видео стрельбы "Искандера" крылатой ракетой

12:24, 18 апреля 2016
Мир
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В Астраханской области РФ был осуществлен боевой пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "‪‎ИскандерМ".

Скриншот видео

Видео запуска обнародовало Минобороны РФ в понедельник, 18 апреля.

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Отмечается, что пуск ракеты был осуществлен 15 апреля в рамках заключительного этапа лагерного сбора с ракетной бригадой ЦВО на полигоне ‪‎Капустин Яр.

"На месте заглубленного командного пункта условного противника, находящегося на расстоянии около 200 км от стартовой позиции, осталась лишь дымящаяся воронка", - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

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