Аналитики сообщили о сокращении на треть прибыли ИГ

Аналитики назвали это угрозой для долгосрочного господства исламистов на подконтрольных им территориях.

В докладе, опубликованном 18 апреля,аналитики говорят, что доходы экстремистской группировки снизились до 56 миллионов долларов в марте с 80 миллионов долларов в месяц в середине 2015 года, передает Радио Свобода.

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Сообщается, что добыча нефти в контролируемых исламистами районах упал до 21 тысячи баррелей из 33 тысяч баррелей с тех пор, как производственные мощности подверглись разрушениям за авиаудары.

В то же время боевики группировки «Исламское государство» потеряли 22% территорий и сейчас контролируют жизни более 6 миллионов человек, вместо 9-ти, что означает уменьшение «налоговой» базы.

И-за потерь боевики прибегли к сборам с населения, например, за установку спутниковых антенн или выход из контролируемого ими города.