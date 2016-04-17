В Лондоне беспилотник столкнулся с пассажирским самолетом

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал ITV.

Сотрудники British Airways сообщили полиции, что после инцидента команда специалистов осмотрела авиалайнер и не обнаружила повреждений. Самолет допущен к следующему рейсу.

«Пилот самолета, прибывающего в аэропорт Хитроу из Женевы, рассказал полицейским, что беспилотник предположительно врезался в переднюю часть авиалайнера», — сообщил телеканалу представитель городской полиции. Он также добавил, что после инцидента никого не задержали.

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Ранее УНИАН сообщал, что реактивный самолет Airbus A320 авиакомпании Air France 19 февраля едва не столкнулся с беспилотником во время посадки в аэропорту Парижа Шарль-де-Голль.