В Лондоне беспилотник столкнулся с пассажирским самолетом
Беспилотник врезался в пассажирский самолет авиакомпании British Airways, заходящий на посадку в аэропорту Хитроу.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал ITV.
Сотрудники British Airways сообщили полиции, что после инцидента команда специалистов осмотрела авиалайнер и не обнаружила повреждений. Самолет допущен к следующему рейсу.
«Пилот самолета, прибывающего в аэропорт Хитроу из Женевы, рассказал полицейским, что беспилотник предположительно врезался в переднюю часть авиалайнера», — сообщил телеканалу представитель городской полиции. Он также добавил, что после инцидента никого не задержали.
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Ранее УНИАН сообщал, что реактивный самолет Airbus A320 авиакомпании Air France 19 февраля едва не столкнулся с беспилотником во время посадки в аэропорту Парижа Шарль-де-Голль.