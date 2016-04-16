СМИ: Папа Франциск забрал с собой в Ватикан 12 беженцев

Как сообщает ВВС, три семьи беженцев, среди которых шестеро детей, сели вместе с понтификом в его самолет, когда он покидал остров.

В Ватикане заявили, что таким образом Папа хотел продемонстрировать мигрантам жест-приветствие.

После заключения соглашения между Евросоюзом и Турцией об ограничении движения нелегальных мигрантов на греческом острове Лесбос находятся тысячи мигрантов. Вскоре большинство из них депортируют в Турцию.

Читайте такжеСМИ: Хиллари Клинтон хочет создать министерство по делам мигрантов

Во время визита на остров Папа Римский обратился к беженцам со словами: "Вы не одни".