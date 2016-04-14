В России заявили о нежелании втягиваться в "бессмысленное противостояние" с НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы наблюдаем беспрецедентное с окончания "холодной войны" наращивание военной активности, присутствия НАТО на так называемом Восточном фланге альянса с целью оказания военно-политического давления на Россию для сдерживания. Все это сопровождается агрессивной пропагандистской кампанией по демонизации России", — считает он.

По словам дипломата, НАТО "занято поиском врага для придания смысла своему дальнейшему существованию".

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"Убеждены, что разумной альтернативы взаимовыгодному общеевропейскому сотрудничеству в сфере безопасности на основе принципа неделимости безопасности с опорой на международное право не существует", - подчеркнул Лавров.

Напомним, 13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и НАТО скатились к новой "холодной войне". "Остается недружественной и закрытой по нашей оценке политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой "холодной войны", - сказал он.