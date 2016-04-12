Сегодня мир отмечает первый полет человека в космос

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.

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В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиационной федерации.

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7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств.