Обама может повторить ошибки Советского союза - эксперт

Барак Обама может повторить ошибки Советского союза и потерпеть поражение в Афганистане. Об этом в интервью газете The Financial times рассказал бывший советник США по национальной безопасности, политический эксперт и сторонник Обамы Збигнев Бжезинский. По его словам, просто ввести дополнительные войска в Афганистан – это решение проблем в регионе. Бжезинский отметил, что США могут повторить ошибки СССР, который надеялся на поддержку сил внутри страны. «Нам надо быть аккуратными и не переоценивать просьбы демократический элиты Афганистана, - отметил эксперт. – Иначе мы рискуем тем, что наше военное присутствие в стране может постепенно повернуть все население Афганистана против нас».

Газета.ру