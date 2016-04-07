"Панамский скандал": США отрицают связь с утечкой документов

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Представитель ведомства Марк Тонер сказал, что американские власти не имеют никакого отношения к утечке документов, а также не были осведомлены о журналистском расследовании, основанном на этой утечке.

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Тонер добавил, что организации, занимавшиеся расследованием, действительно получали деньги от Агентства США по международному развитию (USAID), однако эти средства выделялись на журналистские расследования как таковые, а не на поиск компромата на конкретные страны.

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Содержание документов и расследования, проведенного журналистами, Тонер прокомментировать отказался.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин считает, что за публикацией "панамских документов" стоят США.