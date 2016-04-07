Эстония ждет на учениях рекордного количества военных из США

Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на главный штаб эстонских сил обороны.

В ведомстве не стали уточнять, сколько именно человек приедет в страну из США, однако отметили, что в учениях примут участие более 500 единиц американской военной техники.

По словам представителей эстонского штаба, они рассматривают присутствие в своей стране военнослужащих НАТО, прежде всего из США, как гарантию ее безопасности.

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В настоящее время в Эстонии на постоянной основе расквартирована пехотная часть американских вооруженных сил. Военнослужащие в ней меняются по принципу ротации.

Учения Saber Strike проводятся в Европе с 2010 года с целью повышения уровня взаимопонимания и качества взаимодействия американских военных с европейскими.

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В этом году учения пройдут в июне. Помимо США в них должны принять участие все три прибалтийских государства.