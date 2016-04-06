Грызлов предупредил о возможном обострении конфликта, если на Донбасс войдет полицейская миссия ОБСЕ

Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов, передает РИА "Новости".

"К сожалению, в случае с предложением о так называемой "международной полицейской миссии" не соблюдается ни один из базовых принципов украинского урегулирования. Так, комплекс мер по выполнению минских соглашений не содержит даже упоминания о создании такой структуры", - сказал Грызлов журналистам.

"Кроме того, мы знаем позицию второй стороны внутриукраинского конфликта, которая видит в такого рода действиях попытку иностранной оккупации их территории. А значит, подобные призывы не только не помогут в поисках мирного решения, а, напротив, будут лишь провоцировать обострение ситуации. В чем, убежден, не заинтересованы ни Украина, ни Евросоюз, ни Россия", - добавил он.

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Грызлов подчеркнул, что в вопросах безопасности все стороны должны быть максимально аккуратными в выдвижении инициатив.

"Здесь следует придерживаться принципа "Не навреди", чтобы не разрушить то, что уже достигнуто", - заметил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина ведет переговоры о размещении на Донбассе полицейской вооруженной миссии ОБСЕ, для обеспечения безопасности во время проведения выборов на этой территории.