Украина ведет переговоры о размещении на Донбассе полицейской вооруженной миссии ОБСЕ - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга для представителей СМИ в помещении Саммита по ядерной безопасности сегодня в Вашингтоне.

«Это твердая позиция Украины, что для имплементации Минских договоренностей в полном объеме нужно обеспечить необходимый компонент безопасности. Этот компонент безопасности состоит в том, что мы должны обеспечить твердый режим прекращения огня, эффективный режим мониторинга за отведенным вооружением, эффективный контроль над неконтролируемым участком украино-российской границы», - заявил он.

Читайте такжеУкраина в ООН призвала усилить международное присутствие на Донбассе

Кроме того, по словам президента, если речь идет о проведении избирательных процессов на базе украинского законодательства в отдельных районах Донбасса, то «мы должны обеспечить вывод российских войск, четкое вывода и гарантированное хранение оружия от разоруженных незаконных формирований и для этого мы видим, что одним из самых вероятных и приемлемых вариантов решения этой проблемы является международный компонент безопасности в виде полицейской вооруженной миссии ОБСЕ. Для этого нам нужно решение ОБСЕ о расширении мандата и сейчас мы ведем переговоры с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить этот компонент безопасности».

Читайте такжеОбама призвал Путина повлиять на боевиков для выполнения режима прекращения огня на Донбассе

«В то же время мы требуем, чтобы Минские договоренности были выполнены по всему спектру, то есть речь идет и о восстановлении инфраструктуры и об обеспечении гуманитарного компонента и об освобождении всех заложников, включая заложников, которые незаконно удерживаются на российской территории, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова и других украинских политических заключенных», - добавил Порошенко.