В Сирии убит один из лидеров "Фронта ан-Нусра" - правозащитники

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Абу Фирас, известный под прозвищем «Сириец», был ликвидирован на северо-западе провинции Идлиб, предположительно, в результате авиаудара сирийских ВВС или ВКС России. Вместе с Фирасом погиб его сын, а также группа боевиков.

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Как отмечает Reuters, Абу Фирас регулярно давал комментарии от имени «Джебхат ан-Нусра». В 1980-е годы он воевал на стороне моджахедов в Афганистане, был соратником главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.