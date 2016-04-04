Атаки смертников на воинские части в Ираке: не менее 25 жертв

В понедельник рядом с несколькими воинскими частями неподалеку от Багдада прогремела серия взрывов. В результате погибли не менее 25 человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Русская служба ВВС.

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По данным полиции, смертники привели в действие взрывные устройства рядом с воинскими КПП. Самый масштабный взрыв прогремел в пригороде Садр аль-Канат (там погибли шестеро, 13 получили ранения). Большинство пострадавших - военнослужащие иракской армии.

Сообщается что всего в результате всех взрывов пострадали более 50 человек. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна группировка.

Как известно, правительственные силы Ирака при поддержке шиитских военизированных формирований и авиаударов США 1 марта начали наступление, цель которого - восстановление контроля над регионом к северу от Багдада, захваченного боевиками ИГ.

В середине марта иракские военные ведут борьбу за город Хит, который находится на берегу реки Евфрат недалеко от авиабазы Айн аль-Асад и имеет стратегически важное значение. За последние месяцы иракским военным удалось одержать ряд побед в борьбе с ИГ. В конце декабря армия взяла столицу провинции Анбар - город Рамади.

В конце марта иракские военные начали операцию по освобождению города Мосул, захваченного боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" почти два года назад.

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В середине февраля сообщалось, что иракские вооруженные силы выбили исламистов "Исламского государства" (ИГ) с половины контролируемых ими ранее территорий страны.