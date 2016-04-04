В Европарламенте требуют остановить высылку нелегалов в Турцию
14:21, 04 апреля 2016Мир
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Председатель подкомитета Европарламента по правам человека Елена Валенсиано призвала ЕС незамедлительно прекратить высылку нелегальных мигрантов в Турцию и не производить ее до тех пор, пока для них не будут обеспечены надлежащие юридические и гуманитарные гарантии.
REUTERS
«ЕС должен немедленно прекратить все переводы в Турцию до тех пор, пока не будут эффективным образом обеспечены надлежащие юридические и гуманитарные гарантии», — цитирует Валенсиано пресс-служба подкомитета ЕП, передает Росбалт.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник первая группа депортированных из Евросоюза мигрантов прибыла на греческий остров Лесбос.
С 4 апреля людей без официального статуса беженца будут депортировать в Турцию, а с ее территории в Европу перевезут столько же легальных, с уже оформленными документами, сирийцев.
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