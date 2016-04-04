В Германию прибыла первая группа мигрантов в рамках договора с Турцией

Как сообщила немецкая полиция, самолет с 16 мигрантами приземлился в Ганновере сегодня рано утром, передает Би-би-си. Еще одна группа сирийцев должна прибыть в Германию позже днем. Всего в понедельник в страну, по оценкам немецких властей, прибудут 35 мигрантов.

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Несколько сирийских семей первоначально будут размещены в лагере в Нижней Саксонии.

В этот понедельник вступило в силу соглашение между ЕС и Турцией, согласно которому в обмен на каждого мигранта, возвращенного в Турцию, ЕС будет принимать мигрантов, которые уже находятся в этой стране. Приоритет будет отдаваться тем, кто не пытался нелегально проникнуть на территорию Евросоюза.

Депортацию мигрантов в понедельник начала Греция. В Турцию прибыли первые паромы с мигрантами. Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что в страну прибыли 131 человек, в основном это пакистанцы. Всего в Турцию из Греции в понедельник должны прибыть 202 человек.